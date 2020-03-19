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"Надо подумать": Путин о планах на 2024 год

12:14
  • четверг
  • 19 марта 2020

Все зависит от воли народа

Прямое общение власти с населением - это главный и самый объективный источник информации. Такое мнение высказал Владимир Путин в очередной серии интервью агентству ТАСС.

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По словам президента, внимание к проблемам конкретного человека позволяет сформировать общую картину. И очень важно слышать своих сограждан. Именно от них зависит, как будет складываться работа президента после 2024 года, подчеркнул Владимир Путин. Пока же неопределенность может вызвать разбалансировку элит.

— Если народ скажет: оставайтесь…
— Ну надо подумать будет. В каком качестве — это другой вопрос. У меня сейчас нет ответа.
— Просто не готовы об этом говорить.
— Да. Впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны.

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