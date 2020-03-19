Мишустин не нашел поводов для паники из-за коронавируса

У России есть опыт работы борьбы с эпидемиями

Ситуацию с коронавирусом обсуждают на заседании правительства. Михаил Мишустин сообщил, что с четверга будут сняты ограничения на поставки товаров первой необходимости. Премьер напомнил, что кабмин уже принял ряд последовательных действий, чтобы предотвратить распространение коронавируса и не допустить негативного влияния ситуации на граждан и экономику.

Правительство совместно с Центробанком будет снижать волатильность финансового рынка. Поддержку окажут и предприятиям. Однако, прежде всего, необходимо обезопасить граждан. Минпромторг совместно с другими ведомствами уже в четверг начинает оперативный мониторинг цен во всех торговых сетях в регионах.

Кроме того, формируется запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. Также Михаил Мишустин отметил, что в случае необходимости могут быть введены дополнительные меры.

"С учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах, ограничительные меры внутри России могут корректироваться, но исключительно с целью защиты здоровья наших граждан. Мы вводим временные правила по дистанционной выдаче больничных листов и их оплате в случае карантина. Это нам позволит поддержать наших граждан и сохранить их доходы. Ну а тем, кто все-таки заболеет будет оказана всесторонняя необходимая помощь. Развернуто достаточное количество инфекционных коек, также достаточно у нас аппаратов искусственной вентиляции легких и при необходимости их число будет увеличено", - заявил Мишустин, добавив, что поводов для паники нет, поскольку у России есть опыт борьбы с эпидемиями.



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