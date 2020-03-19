ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин не нашел поводов для паники из-за коронавируса

11:52
  • четверг
  • 19 марта 2020

У России есть опыт работы борьбы с эпидемиями

Ситуацию с коронавирусом обсуждают на заседании правительства. Михаил Мишустин сообщил, что с четверга будут сняты ограничения на поставки товаров первой необходимости. Премьер напомнил, что кабмин уже принял ряд последовательных действий, чтобы предотвратить распространение коронавируса и не допустить негативного влияния ситуации на граждан и экономику.

Россиянам объяснили, как соблюдать карантин на дому
Правительство готово усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти Москвы опровергли слухи о комендантском часе в столице

Правительство совместно с Центробанком будет снижать волатильность финансового рынка. Поддержку окажут и предприятиям. Однако, прежде всего, необходимо обезопасить граждан. Минпромторг совместно с другими ведомствами уже в четверг начинает оперативный мониторинг цен во всех торговых сетях в регионах.

Кроме того, формируется запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. Также Михаил Мишустин отметил, что в случае необходимости могут быть введены дополнительные меры.

"С учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах, ограничительные меры внутри России могут корректироваться, но исключительно с целью защиты здоровья наших граждан. Мы вводим временные правила по дистанционной выдаче больничных листов и их оплате в случае карантина. Это нам позволит поддержать наших граждан и сохранить их доходы. Ну а тем, кто все-таки заболеет будет оказана всесторонняя необходимая помощь. Развернуто достаточное количество инфекционных коек, также достаточно у нас аппаратов искусственной вентиляции легких и при необходимости их число будет увеличено", - заявил Мишустин, добавив, что поводов для паники нет, поскольку у России есть опыт борьбы с эпидемиями.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.