На конкурс "Лидеры России. Политика" подали около 34 тысяч заявок

Регистрация завершена

Завершилась регистрация на конкурс "Лидеры России" по специализации "Политика". Итоги отборочного этапа обсудили в Москве.

Организаторы получили около 34 тысяч заявок со всей страны. Лидирует Центральный федеральный округ. Далее участников ждет дистанционное испытание и очный этап, по итогам которого определятся 10 финалистов. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"Главный вывод, о котором можно сказать - это необычайно высокий интерес к проекту. Мы ожидали гораздо меньшей цифры. Главный итог заявочной компании - это то, что в России много активных, неравнодушных людей, которые готовы заниматься общественной деятельностью, идти в политику, идти в представительские органы власти", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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