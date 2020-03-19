ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На конкурс "Лидеры России. Политика" подали около 34 тысяч заявок

11:53
  • четверг
  • 19 марта 2020

Регистрация завершена

Завершилась регистрация на конкурс "Лидеры России" по специализации "Политика". Итоги отборочного этапа обсудили в Москве.

В Москве определили финалистов конкурса "Лидеры России: Наука"
На конкурс "Лидеры России. Политика" подали более 25 тысяч заявок

Организаторы получили около 34 тысяч заявок со всей страны. Лидирует Центральный федеральный округ. Далее участников ждет дистанционное испытание и очный этап, по итогам которого определятся 10 финалистов. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"Главный вывод, о котором можно сказать - это необычайно высокий интерес к проекту. Мы ожидали гораздо меньшей цифры. Главный итог заявочной компании - это то, что в России много активных, неравнодушных людей, которые готовы заниматься общественной деятельностью, идти в политику, идти в представительские органы власти", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.