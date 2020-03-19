Последние новости о коронавирусе на сегодня, 19 марта

Общее число зараженных в мире приблизилось к 220 тысячам

Министерство здравоохранения КНР сообщает: за последние сутки в материковом Китае не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Есть, правда, 34 вновь заболевших, но эти люди приехали из-за рубежа.

"Очень радостно видеть этот график с двумя нулями. Это означает, что наши меры контроля и методы лечения работают очень хорошо", - заявил инспектор Национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхуи.

Медицинские бригады, которые работали в наиболее сложных регионах Китая, массово возвращаются домой. А некоторые отправляются за рубеж для помощи странам, где эпидемия в разгаре. Уже вторая группа из 12 китайских специалистов прибыла в Италию. Там 35 тысяч заболевших и почти три тысячи жертв.

"Основная трудность, с которой мы сталкиваемся сейчас - это нехватка медицинского персонала. Теперь все врачи и медсестры в Ломбардии участвуют в борьбе с эпидемией. Нам нужны специалисты, потому что максимальное количество подтвержденных случаев коронавируса появится через несколько дней. Китайская помощь нам очень важна. Я благодарю китайский народ", - говорит вице-президент провинции Ломбардия Фабрицио Сала.

Общее число заболевших в мире составляет 220 тысяч. Жертвами вируса стали уже 9000 человек. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Во Франции число заболевших превысило 9 тысяч. 175 человек умерли. За сутки полиция выписала более 4000 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции. Однако граждане пока с трудом понимают, насколько важно соблюдать карантин. Правительство запросило у парламента предоставить максимальные возможности для борьбы с вирусом. В Германии, где заболевших уже более 12 тысяч, закрыли границы и резко ограничили общение людей.

"Ни после воссоединения Германии, ни после Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с проблемой, которая так сильно зависит от нашей коллективной солидарности. Заверяю вас: правительство делает всё возможное, чтобы смягчить удар по экономике и защитить рабочие места. Я абсолютно уверена: мы выйдем из этого кризиса. Какой будет жертва? Сколько близких мы потеряем? Ответы на эти вопросы во многом зависят от нас самих. Мы должны действовать решительно и сообща", - заявила Ангела Меркель.

Решительно бороться с коронавирусом принялись и на Украине. Но в запале, похоже, не учли многие факторы. Например, закрыли метро, не обеспечив проезд другими видами транспорта. И отменили электрички. В Фастове под Киевом люди перекрыли пути, требуя восстановить движение поездов.

Но даже в сложившейся ситуации люди по всему миру не теряют оптимизма и находят возможности для общения.В Испании друзья и родственники собрались возле дома пожилой женщины, где она проходит карантин, чтобы поздравить ее с 80-летием. А в Латвии молодожены не стали отменять свадьбу, правда во дворец бракосочетаний и они сами, и свидетели пришли в защитных костюмах и масках.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"