Путин отказался считать себя царем

Царь отдает приказы, а президент работает

Владимир Путин не ожидал, что его пребывание во власти затянется на 20 лет. Да и вообще не думал, что окажется в Кремле. С теми же, кто называет его царем, президент России категорически не согласен.

"Это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую", - заметил российский лидер в интервью агентству ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По словам президента, царь - "это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают" - а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало".

Ответил Путин и на вопрос о возможности в какой-то момент "сойти с дистанции". Российский лидер подчеркнул, что чувствует ответственность за то, что происходит, как происходит и за то, что будет происходить.

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