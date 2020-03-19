Российских туристов начали вывозить из Черногории

Первый рейс уже прибыл в Москву

В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом. Как сообщают медики, пока нет оснований считать, что причиной смерти стала именно пневмония: женщина 79 лет страдала от целого ряда серьёзных хронических заболеваний. Тем временем, в столичном аэропорту "Шереметьево" сегодня приземлился первый самолет с российскими туристами из Черногории.

Самолёт Аэрофлота приземлился в московском "Шереметьево" около 4 утра. Позади более сутки ожидания и неизвестности. Многие до последнего не понимали, когда точно смогут вернуться в Россию. После того, как Черногория приостановила международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом, наши соотечественники были вынуждены вернуться в гостиницы. Кто-то оставался в аэропорту Подгорицы до последнего. Всего борт доставил в Москву полторы сотни человек.

Оставшихся на Балканах россиян, а это ещё более 1000 человек, доставят на родину в ближайшее время. Российский МИД поддерживает контакт с нашими соотечественниками и непрерывно ведет переговоры с властями Черногории - на каждый рейс необходимо отдельное разрешение. Десятки туристов на Тенерифе тоже стали в буквальном смысле заложниками ситуации. Из-за ограничения передвижения внутри Испании они попросту не могут покинуть остров. Сейчас "Аэрофлот" летает только в Мадрид. Однако вполне возможно удастся организовать дополнительный рейс, чтобы вывезти россиян с популярного курорта.

Страны закрывают не только границы, но и кафе, магазины, гостиницы. Однако местные жители, по словам наших туристов, относятся к ситуации с пониманием и даже предлагают свои апартаменты на время, пока ситуация не разрешится.

"Шеф отеля сам предложил продлить нам номера на выгодных условиях. Предложил нам завтрак, обед и ужин. Сегодня видели один самолет в небе. Кричали от радости, кричали "ура". Значит, самолеты все-таки летают, значит, нас все-таки довезут", - сообщила туристка Тая Евграфова.

Сотни россиян находятся в Доминикане, Бразилии, Чили, Аргентине, Марокко. Около 1,5 тысяч наших граждан остаются в Египте. С 20 марта временные ограничения на пассажирские перевозки из России и обратно вводят и Соединённые штаты. В Министерстве иностранных дел создан специальный координационный штаб, который занимается возвращением туристов на родину.

Тем временем в регионах продолжают принимать меры по предотвращению распространения коронавируса. Пожилым москвичам советуют не посещать торговые центры, кафе и театры. Так, сегодня в оперативном штабе сообщили, что в инфекционной больнице в Москве - скончалась 79-летняя пациентка. До того как у неё подтвердился диагноз "коронавирус", женщина проходила лечение в частной клинике. У неё было много хронических заболеваний.

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле открывают дополнительные лаборатории для проверки людей на COVID-19. Во Владивостоке проходят учения по выявлению инфекции у пациентов.

Кроме того, в России создан запас в 700 тысяч тест-систем. О готовности противостоять коронавирусу говорили и представители ВОЗ. По их словам, в медицинских учреждениях есть всё необходимое даже в случае роста числа заболевших. На данный момент в стране зарегистрировано 147 случаев заражения.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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