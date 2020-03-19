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Правительство готово усилить ограничительные меры из-за коронавируса

10:49
  • четверг
  • 19 марта 2020

В России зафиксировано 147 случаев заражения

Правительство России готово при необходимости ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса. В частности, могут быть отменены или сокращены массовые мероприятия - в том числе спортивные и культурные.
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Как сообщается на сайте кабмина, работодателей обяжут дезинфицировать помещения и обеспечить сотрудникам "соответствующий режим труда".

"Сложившаяся ситуация - это вызов всему обществу. Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих", - говорится в сообщении.

Первоочередная задача - замедлить распространение инфекции, а также защитить группы риска - прежде всего, старшее поколение. Правительство принимает для этого все необходимые меры, заявили в кабмине.

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