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"Я опасалась за жизнь": дочь Успенской сделала новое заявление о конфликте с матерью

10:53
  • четверг
  • 19 марта 2020

Ее якобы могли навсегда "закрыть" на Рублевке

Дочь певицы Любови Успенской призналась, что опасалась за свою жизнь до поездки в США. Сейчас Татьяна Плаксина находится в Штатах с отцом, пишет картины и подробно рассказывает журналистам о своем конфликте со знаменитой матерью.  
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Любовь Успенская и Татьяна Плаксина продолжают обмениваться претензиями в соцсети и в эфире ток-шоу. Певица выложила в Instagram видео, на котором Татьяна кается в том, что она вынесла сор из избы и на всю страну обвинила мать в психологическом и физическом давлении. По словам артистки, эти кадры были записаны до отъезда дочери в США. 

"Меня тошнит от этого, - говорит Татьяна Плаксина, сидя на кровати. - Я не знаю, сколько я буду от этого отмываться. Возможно, до конца жизни. Конечно, это стыд и позор, но это просто крик отчаяния. Я никогда ничего не хотела выносить из дома". 

Успенская написала, что вскоре после прибытия в Штаты дочь изменила свою позицию и продолжила ругать мать во время интервью. "Видимо, это повышенное внимание возбудило в ней ощущение, что она важна", - сделала вывод певица. 

Татьяна Плаксина опубликовала свой пост в ответ на заявление матери. Девушка сказала, что покаянное видео она записала "под психологическим давлением" со стороны матери, которая не хотела отпускать ее от себя.  "Это была цена свободы и билета в Америку", - объяснила она. 

Плаксина призналась, что она пошла на телевидение ради собственной безопасности. Она хотела привлечь внимание общественности к своей проблеме. "Я опасалась за свою жизнь. Никто не мог мне помочь. Слишком много людей бесследно пропадает, и я об этом знаю. Дети, которые становятся неугодны своим родителям. Жены, которые слишком много знают. Таких на Рублевке сплошь и рядом. Закроют тебя в поселке, и никогда больше о тебе не услышат. А людям будут говорить, что вы на отдыхе в жаркой стране", - рассказала дочь певицы. 

Напомним, что в 2018 году Плаксина сломала челюсть при падении с велосипеда на Коста-Рике. С тех пор она проходила лечение под присмотром Успенской. Девушка утверждает, что мать фактически лишила ее свободы и не давала заниматься творчеством. Певица, в свою очередь, утверждает, что странное поведение девушки объясняется психологическими проблемами и наркотической зависимостью.

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