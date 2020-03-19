Россиянам объяснили, как соблюдать карантин на дому

Нарушителей отправят в больницу

Россиянам, соблюдающим карантин на дому, следует исключить контакты с членами семьи. Рекомендации тем, кто вынужден изолироваться на 14 дней, опубликовал Роспотребнадзор.

В ведомстве подчеркнули: за теми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому. Им ежедневно измеряют температуру. Пациентам открывают больничный на две недели. Лист нетрудоспособности можно заказать по телефону, его доставят на дом.

Находящимся на карантине следует выполнять следующие пункты:

Не выходить из дома;

По возможности находиться в отдельной комнате;

Исключить контакты с членами семьи;

Пользоваться отдельной посудой и индивидуальными полотенцами;

Использовать маски и дезинфицирующие средства;

Мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками;

Покупать продукты онлайн или с помощью волонтеров.

Завершается карантин после 14 дней изоляции и при отрицательном результате тестов на коронавирус. Если пациент попытается нарушить режим изоляции, его поместят в инфекционный стационар.

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