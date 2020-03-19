В России подтверждена первая смерть от коронавируса

79-летняя пациентка страдала множеством заболеваний

В Москве скончался первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации. 79-летняя пациентка страдала от множества заболеваний.

Женщину госпитализировали 13 марта в частную клинику, спустя два дня её перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. Из-за усиления дыхательной недостаточности пациентка получала комплексную интенсивную терапию.

В Оперштабе отметили, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний, в том числе сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической легочной гипертензии и других патологий.

"В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания", - подчеркнули в штабе.

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире число заболевших приблизилось к 220 тысячам.

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