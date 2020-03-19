"Выглядит бомбически": фото Долиной в стильном костюме произвело фурор

Она будто сбросила 30 лет

64-летняя певица Лариса Долина не перестает удивлять поклонников своим цветущим видом. Каждое ее новое фото в Instagram вызывает бурю восторга. Многим кажется, что с годами артистка становится только краше.

Недавно народная артистка России пришла на съемки передачи "Привет, Андрей". Она надела черный костюм с белой блузкой. Ее образ дополнила драгоценная брошка на лацкане пиджака. На этом снимке стройной и стильной звезде не дашь и 40 лет.

Стилист Наталья Панченко мастерски нанесла Долиной макияж. В итоге, как пишет 7days.ru, сотрудники телеканала не сразу узнали певицу. "То ли Ортман, то ли Лобода получилась!" - передает портал реакцию людей.

- Выглядит бомбически! - пишут в Сети.

- Лариса Долина - невероятная красавица.

- Очень круто.

- Ларисе Александровне тут будто 35.

- Какая же она элегантная и благородная!

Кстати, от Долиной потребовалась определенная доля мужества, чтобы прийти на съемки передачи. Многие звезды сейчас предпочитают не выходить из дома и максимально сократить количество контактов с другими людьми. Никто не хочет заболеть коронавирусом. "В нынешней ситуации съемки немноголюдны! Не больше 50 человек! Зато мы как обычно красивые и стройные!" - написала стилист Панченко.

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