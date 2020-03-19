Путин призвал подготовиться к любому развитию событий из-за коронавируса

Ситуация находится под контролем, но надо действовать на опережение

Меры по борьбе с распространением коронавируса и социально-экономическую ситуацию в Крыму обсудил Владимир Путин с главой республики Сергеем Аксеновым. Президент находится на полуострове с рабочим визитом, передает "ТВ Центр".

По словам Аксенова, в связи с общей эпидемической ситуацией в Крыму создана комиссия по контролю за ценами на продовольствие, на всех складах обеспечен более чем двухнедельный запас продуктов и медикаментов. На контроле врачей - 182 человека, прибывших из-за границы. 10 - наблюдаются в стационарах. При этом коронавирус ни у кого не подтвердился. Все медицинские организации оснащены необходимым оборудованием.

Также Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым, который доложил президенту о том, какие меры принимаются в регионе для противодействия коронавирусу. В ходе встречи глава государства заметил, что надо быть готовым к любому развитию событий.

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