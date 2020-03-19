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Cобянин выразил соболезнования родным скончавшейся пациентки с коронавирусом

11:55
  • четверг
  • 19 марта 2020

Пожилая женщина страдала от множества заболеваний

Соболезнования родным и близким скончавшейся пациентки с коронавирусом выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что течение болезни осложнилось и другими недугами.
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"К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье", - написал Сергей Собянин в Twitter.

Ранее Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 подтвердил, что в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание. Специалисты уточнили, что у пациентки было множество сопутствующих заболеваний.

В Оперативном штабе подчеркнули, что вссе близкие родственники погибшей находятся под наблюдением. Тяжелых симптомов заражения COVID-19 ни у кого из них не обнаружено.

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