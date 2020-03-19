Как сделать маску от коронавируса в домашних условиях

Это не потребует много сил и времени

Специалисты рассказали, что вместо медицинской маски можно использовать повязку из марли или бинта. Такое средство индивидуальной защиты легко сделать в домашних условиях, если в аптеках закончились маски.

"Ее [марлю] просто сворачиваешь: свернули пополам - получилось два слоя, еще свернули - четыре, и так далее. Есть такие высокие длинные бинты, они как раз по высоте примерно то, что надо. Надо сворачивать и смотреть, как вам дышится в маске. В 32 слоя, на мой взгляд, неплохо дышится. Дальше вы просто прошиваете крест-накрест, чтобы она не расслаивалась, и обметываете по краям стежками. Пришиваете четыре лямки по углам - у вас готовая маска", - сказал РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По его словам, самодельную маску можно использовать после стирки. Он посоветовал замачивать марлю в чистящем средстве, чтобы убить вирусы.

Между тем иммунолог-инфекционист и аллерголог Георгий Викулов, который возглавляет Научно-исследовательский центр по профилактике и лечению вирусных инфекций, считает, что самодельная маска из бинта или марли должна быть четырехслойной. По его словам, такое средство защиты является одноразовым, к тому же оно спасает человека не больше двух часов.

Пропитывать маску прополисом или эфирными маслами, как советуют многие, не стоит. Викулов объяснил, что для защиты от коронавируса важен механический барьер, а не пропитка антисептиками.

Ранее стало известно, что в Москве скончался первый пациент с коронавирусом. Жертвой инфекции стала 79-летняя женщина, которая попала в больницу 13 марта. По словам врачей, смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний, в том числе сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической легочной гипертензии и других патологий.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире число заболевших приблизилось к 220 тысячам.

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