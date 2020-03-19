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Миллионы безработных: миру предрекли жестокий кризис

12:31
  • четверг
  • 19 марта 2020

Всему виной коронавирус

Более 25 миллионов человек могут остаться без работы в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Пессимистичный прогноз выдала Международная организация труда.
Путин призвал подготовиться к любому развитию событий из-за коронавируса

Подсчеты специалистов основаны на опыте прошлых лет. Во время мирового финансового кризиса 2008 года безработица увеличилась на 22 миллиона человек. На этот раз, считают эксперты, последствия могут быть более серьезными, если государства не предпримут срочные меры для защиты работников.

Власти разных стран должны действовать скоординированно, как это было 12 лет назад, подчеркивают в организации. В частности, правительства должны предпринять широкие меры для стимулирования экономики и поддержки доходов населения, приводит мнение экспертов агентство Reuters.

Правительство России уже представило план поддержки экономики страны в условиях распространения коронавируса. В стране создается антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей. Власти намерены поддержать бизнес, регионы, госкомпании и население страны.

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