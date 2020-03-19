Названы условия для прекращения пандемии COVID-19

Эксперты упоминают два основных фактора

Прекращение эпидемии коронавируса COVID-19 зависит от двух факторов. Это эволюция самого вируса и выработка иммунитета к инфекции человеком, пояснила доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая, пандемией. На сегодняшний день по всему миру заразились более 200 тысяч человек примерно в 160 странах. Скончались более 8 тысяч пациентов.

"Мы знаем, что в новом хозяине (а человек — новый хозяин для вируса) происходит ослабление вируса. Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", — сказала Баранова в интервью РИА Новости.

Эксперт отметила, что есть еще один существенный фактор – приобретение иммунитета людьми. Когда коронавирусом переболеет около 70% населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. Поскольку у всех выработается иммунитет, заражение не будет таким массовым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"