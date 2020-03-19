"Даже мне стыдно за него": Барановская высказалась о поступке Аршавина

Он выбрал неудачное время для похода в суд

Телеведущая Юлия Барановская иронично прокомментировала поступок футболиста Андрея Аршавина, который в судебном порядке потребовал снизить размер алиментов на своих троих детей.

"Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию, - сказала знаменитость порталу peopletalk.ru. - С новостями о коронавирусе соперничать трудно, все говорят только о нем, но он все-таки решил попробовать себя в информационной битве. А если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас, даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет".

Накануне стало известно, что в феврале представители Аршавина и Барановской обсудили вопрос о размере алиментов. Судебное заседание состоится 23 марта.

По данным "СтарХита", экс-игрок "Зенита" выделял на каждого из трех детей Барановской около 300 тысяч рублей. Какую сумму он готов платить сейчас, не уточняется.

Известие об этом судебном деле появилось на фоне сообщений о том, что Аршавин стал чаще общаться с двумя сыновьями и дочерью от Барановской. Это произошло после того, как экс-игрок "Зенита" расстался с Алисой Казьминой, которая родила от него дочь. Кстати, недавно мать Аршавина потребовала, чтобы Казьмина вместе с детьми съехала с ее квартиры. После этого Казьмина позволила себе ряд нелицеприятных заявлений в адрес футболиста.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин жили вместе с 2004 по 2013 год. В 2005 году телеведущая родила Артема, в 2008 году - Яну, а еще через четыре года - Арсения.

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