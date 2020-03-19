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Всех возвращающихся из-за границы россиян отправят на карантин

13:01
  • четверг
  • 19 марта 2020

Ранее это касалось только возвращающихся из стран с неблагополучной обстановкой

Все россияне, возвращающиеся на родину из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее постановление издал Роспотребнадзор.

Главам регионов поручено обеспечить условия для изоляции возвращающихся граждан России. Сами россияне обязаны сообщить в Роспотребнадзор о своей поездке.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и быстро распространилась по всему миру. По данным на 19 марта, опасной инфекции заразились уже свыше 220 тысяч человек, почти девять тысяч скончались. В России зафиксировано 147 случаев заражения. В четверг стало известно, что скончалась первая пациентка с коронавирусом. 79-летняя женщина страдала множеством сопутствующих заболеваний.

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