"Может шутить как угодно": Путин ответил на остроты Галкина

Политик оценил востребованность шоумена

Президент России Владимир Путин ответил на реплику телеведущего Максима Галкина о том, что "Путин - это не фамилия, а должность".

Некоторое время назад Максим Галкин на одном из своих концертов пошутил о том, что российскому лидеру с его многолетним опытом работы скучно общаться с иностранными политиками, которые переизбираются каждые четыре года. По словам юмориста, Путин - это уже не просто фамилия, но целая должность.

Эту шутку вспомнил журналист Андрей Ванденко, который взял у президента интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Ванденко спросил политика, как он относится к тому, что его называют царем. Свой вопрос он предварил фразой Галкина.

"Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы", - с улыбкой сказал Путин. После этого он объяснил, почему не считает себя царем: "Это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую".

Максим Галкин пока не прокомментировал замечание президента.

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