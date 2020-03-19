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Побег из карантина: пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

13:24
  • четверг
  • 19 марта 2020

Беглеца разыскивает полиция

ЧП в Иванове: из местной больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Мужчина недавно вернулся из Европы и, по действующим правилам, был помещен на карантин с признаками ОРВИ.
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"Подчеркну, что экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у него отрицательный. Однако по всем правилам карантинные мероприятия должны проводиться весь установленный срок", - приводит слова главного врача городской клинической больницы Андрея Чикина РИА Новости.

Пациент не впервые пытается нарушить режим. В итоге медикам пришлось обратиться в полицию.

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