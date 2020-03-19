Побег из карантина: пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

Беглеца разыскивает полиция
ЧП в Иванове: из местной больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Мужчина недавно вернулся из Европы и, по действующим правилам, был помещен на карантин с признаками ОРВИ.
"Подчеркну, что экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у него отрицательный. Однако по всем правилам карантинные мероприятия должны проводиться весь установленный срок", - приводит слова главного врача городской клинической больницы Андрея Чикина РИА Новости.
Пациент не впервые пытается нарушить режим. В итоге медикам пришлось обратиться в полицию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"