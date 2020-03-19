Цены на лекарства в России будет регулировать государство

Кабмин сможет вмешаться в экстренной ситуации

Правительство России вправе ограничивать максимальные цены на лекарства в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы эпидемии. Соответствующий закон приняла 19 марта Госдума.

Кабинет министров теперь может устанавливать предельно допустимые розничные цены - если за 30 календарных дней в регионах рост стоимости лекарств и медицинских изделий превысит 30%. Ограничения могут действовать не более 90 календарных дней.

Законопроект внесли на рассмотрение парламента руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает РИА Новости.

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