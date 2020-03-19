Дан старт конкурсу "Добро не уходит на каникулы"

Он рассчитан на участников волонтерских организаций

Какими качествами надо обладать, чтобы делать мир лучше? И как современные технологии способствуют изменениям? Ответ на этот и другие вопросы дали на открытом Всероссийском уроке "Проектория".

Мероприятие прошло в режиме телемоста с разными городами нашей страны. Школьники, которые уже в юном возрасте активно помогают людям, рассказали свои истории.

Кроме того, во время урока был дан старт всероссийскому конкурсу "Добро не уходит на каникулы" для участников волонтёрских организаций. Трансляция доступна на сайте проекта и в группах в социальных сетях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"