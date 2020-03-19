ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дан старт конкурсу "Добро не уходит на каникулы"

14:56
  • четверг
  • 19 марта 2020

Он рассчитан на участников волонтерских организаций

Какими качествами надо обладать, чтобы делать мир лучше? И как современные технологии способствуют изменениям? Ответ на этот и другие вопросы дали на открытом Всероссийском уроке "Проектория". 

Мероприятие прошло в режиме телемоста с разными городами нашей страны. Школьники, которые уже в юном возрасте активно помогают людям, рассказали свои истории.

Кроме того, во время урока был дан старт всероссийскому конкурсу "Добро не уходит на каникулы" для участников волонтёрских организаций. Трансляция доступна на сайте проекта и в группах в социальных сетях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьники
Школьники
Школьники за компьютерами
Школьники за компьютерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.