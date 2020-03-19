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Слегшая с коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем самочувствии

14:08
  • четверг
  • 19 марта 2020

Она запаслась витаминами

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая больше недели болеет коронавирусом и находится в изоляции дома, рассказала об улучшении своего состояния. У нее спала температура. 
Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко обратилась к народу

Многие спрашивают звезду, каким образом она узнала, что у нее COVID-19. По словам Куриленко, ей сделали в больнице тест, который оказался положительным. 

"Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала", - написала в Instagram актриса.

Для укрепления иммунитета знаменитость пьет разные витамины, в том числе C, E, D и B5. Она подчеркнула, что эти витамины не избавляют от коронавируса, а лишь помогают иммунной системе бороться с инфекцией.  

- Берегите себя и Александра! - пишут звезде в Сети. 

- Ольга, выздоравливайте... Мы, русские, за вас переживаем.

- Очень странно не лечить, ждать, когда осложнения на легкие, и потом лечить?

- Ну и прекрасно, все будем жить. Рада за вас искренне.

- Ты прекрасна - и как актриса, и как человек. Пожалуйста, выздоравливай! 

Ольга Куриленко известна по таким фильмам, как "Квант милосердия", "Обливион", "Париж, я люблю тебя", "Агент Джонни Инглиш 3.0" и так далее. Куриленко живет в Великобритании с гражданским мужем Беном Курой и пятилетним сыном Александром, рожденным от писателя Макса Беница.

Ранее стало известно, что COVID-19 подхватили такие известные люди, как Том Хэнкс, Идрис Эльба и Кристофер Хивью из "Игры престолов". 

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире число заболевших приблизилось к 220 тысячам.

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