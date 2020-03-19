Ситуация с коронавирусом: волонтеры помогут пожилым людям

Людям в возрасте не рекомендуется лишний раз выходить на улицу

В оперативном штабе вновь напомнили, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет. Поэтому, чтобы снизить риск заражения в ближайшее время лучше минимизировать контакты и не посещать места массового скопления людей. Но что делать, если надо сходить в магазин или в аптеку? На помощь готовы прийти волонтёры.

В подъездах и лифтах стали появляться необычные объявления. Это не очередная реклама или фотография потерявшейся собаки. На бумаге: призыв подумать о ближнем и не оставить в беде тех, для кого нынешние времена могут оказаться крайне тяжёлыми.

Поделиться добротой очень просто. Достаточно разместить объявление в подъезде или на самом видном месте, где надо указать своё имя и номер квартиры. И тогда каждый нуждающийся пенсионер сможет ощутить руку помощи, протянутую его же соседями.

В интернете уже появились готовые бланки объявлений. Елена Давыдова - не волонтер, не состоит ни в какой организации, просто увидела его и решила, что может что-то сделать для своих соседей. Ведь старикам советуют не выходить из дома, а продукты покупать надо. Конечно, есть интернет-магазины, но воспользоваться ими многим пожилым людям непросто.

"Я готова бесплатно принести каждому, кто бросит мне в почтовый ящик список продуктов или лекарств, то, что ему нужно. Я пойду и сама куплю всё по этому списку", - говорит она.

Актриса театра и кино Екатерина Головина свободное время, которое у неё появилось из-за отмены спектаклей, решила потратить на помощь пожилым людям из своего подъезда.

"Они являются основной группой риска. Люди старше 60-70 лет. И мы предлагаем людям сидеть дома, никуда не выходить, самоизолироваться. Но при этом предоставляем возможность помощи, чтобы мы принесли им какие-то продукты. Они могут написать нам записку, оставить в почтовом ящике, и мы сходим за свой счёт принесём им продукты или лекарства", - говорит она.

Акция удобна тем, что людям не приходится между собой контактировать. Волонтёры сходят в магазин и купят всё необходимое по списку, полученному через почтовый ящик. А затем пакет с продуктами принесут к квартире, позвонят в звонок и оставят под дверью

"Это просто счастье. Это выход из создавшейся ситуации, положения. Благодарность всем, кто это придумал", - говорит пенсионерка Наталья Кузьниченко.

В районных группах в соцсетях уже появились паблики с предложениями помощи. И не только пожилым, а тем, кто находится дома на самоизоляции. Погулять с собакой, отвезти кролика в ветлечебницу... И каждый пост собирает десятки людей, предлагающих свои услуги.

Илья Данильцев, Дмитрий Шаракин и Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".

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