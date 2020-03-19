Столичный бизнес переходит на онлайн-общение

Для переговоров с иностранными партнерами не придется выезжать за границу

В центре "Моспром", созданном по инициативе правительства Москвы год назад, запускают проекты по поддержке столичного бизнеса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Одна из задач - позволить предпринимателям вести переговоры с иностранными партнёрами, не выезжая за рубеж. Для этого центр разработал специальные интернет-сервисы. Уже в этом месяце с их использованием пройдут первые онлайн-переговоры.

Столичные производители продуктов, напитков и других товаров будут обсуждать поставки своей продукции с покупателями из Индии.

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