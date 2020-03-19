Карантин учебе не помеха: московские школьники смогут заниматься удаленно

Образовательный процесс не остановится

Все российские школы с понедельника уходят на трёхнедельные каникулы. В Москве сегодня и завтра пока ещё действует свободное посещение, когда родители сами решают, отправлять ребёнка на уроки или нет. При этом образовательный процесс не остановится. До 12 апреля школьники смогут заниматься дистанционно.

На урок - в пустой класс. К тому, что ученики могут быть не за партой, а по ту сторону монитора, привыкли уже многие московские учителя. Такой формат работы отрабатывали и для детей на постоянном домашнем обучении, и во время обычных сезонных карантинов.

Дистанционные уроки могут быть не только интересными, но и такими же эффективными, как обычные. Тяжелее всех - IT-специалистам. Ведь им приходится делать все возможное, чтобы даже при такой серьезной нагрузке на сеть, все оставались на связи. Поэтому интернет уроки учителя проводят не для одного класса.

"Мы организовали обучение по параллелям. То есть у нас получается 11 параллелей, 11 одновременных подключений. Определенная тема идет на всю параллель, задают домашнее задание, которые ученики скидывают уже своему учителю", - объясняет IT-инженер школы 1298 Станислав Денисов.

Интернет-обучение диктует новые правила, к которым готовы далеко не все ученики. Во время уроков приходится следить за поведением не только учеников, но и их родителей.

"Самое главное правило - выключить микрофон. Так как дети, когда при включенном микрофоне говорят вслух, и не только мы слышим, о чем они говорят. Даже слышим то, что делают родители, взрослые рядом. Кто-то моет посуду, стучит там. Это все-таки мешает нашему общему уроку", - говорит учитель начальных классов Розалия Сиражетдинова.

Егор Ломакин буквально за несколько дней уже успел привыкнуть к такому формату. Говорит, для него учеба дома намного комфортней.

"Лучше дома, потому что тебе никто не мешает и у тебя таких конфликтов физических нету. То есть ты просто говоришь и все, и можешь выключить звук, если тебе просто нет до них дела, заниматься своими", - объясняет юноша.

Психологи советуют: чтобы дистанционное обучение было эффективным, нужно не ломать обычный режим дня. Вставать также по будильнику, а все уроки делать не на кухне за чаем, а за письменным столом.

Для тех же, кто все еще ходит в школу, - усиленные меры безопасности. И это не только измерение температуры при входе в школу.

"Мы используем повышенную концентрация дезсредств. Мы проветриваем обязательно. Не только классы, но и рекреации. Генеральная уборка проводится помещений", - говорит замдиректора школы 1298 Наталья Нейхц.

Но санитарная обработка - только половина дела. Учителя и врачи рекомендуют родителям для укрепления иммунитета обеспечить в ближайшее время детям полноценный сон, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе.

Екатерина Гоголева, Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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