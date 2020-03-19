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Оперштаб: причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

14:03
  • четверг
  • 19 марта 2020

Изменений в легких не обнаружено

Стала известна причина смерти россиянки, госпитализированной с симптомами коронавирусной пневмонии. Вскрытие показало, что москвичка скончалась из-за оторвавшегося тромба, сообщил главный патологоанатом столицы, профессор Олег Зайратьянц. Его слова передает московский Оперативный штаб.
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"Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб", - заявил Зайратьянц.

Медик подчеркнул, что на момент смерти изменений в легких не было. Он добавил, что свою роль сыграли и тяжелые сопутствующие хронические заболевания – в частности, сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь и ишемическая болезнь сердца. Информацию подтвердили и в Оперативном штабе.

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