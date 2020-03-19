НАТО из-за коронавируса отменила все маневры

Столтенберг заявил о "беспрецедентном кризисе"

Ситуация, сложившаяся в мире в результате распространения коронавируса – беспрецедентный кризис. Так оценил обстановку генсек НАТО. Йенс Столтенберг сообщил, что из-за пандемии Североатланитическому альянсу пришлось отменить учения.

"Мы отменили ряд учений, отложили или изменили формат других", - заявил генсек Североатлантического альянса, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО.

Генсек подчеркнул, что крупнейшие в этом году стратегические учения Defender 2020 "не отменены, а был пересмотрен их формат и сокращен масштаб их проведения". Ранее стало известно, что Вашингтон решил не отправлять свои войска в Европу на эти маневры.

По словам Столтенберга, альянс начал предпринимать внутренние меры по предотвращению распространения вируса еще в январе. Нынешнюю ситуацию генсек НАТО назвал "беспрецедентным кризисом" - но выразил уверенность, что совместными усилиями членов альянса он будет преодолен.

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