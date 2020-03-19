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Коронавирус сорвал съемки нового эпизода сериала "Друзья"

14:49
  • четверг
  • 19 марта 2020

Актеры должны были приступить к работе в марте

Компания WarnerMedia перенесла съемки нового эпизода сериала "Друзья". Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса. 
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Как сообщает Variety со ссылкой на свои источники, к съемкам специального эпизода "Друзей" планировалось приступить на следующей неделе, однако стремительное распространение COVID-19 по миру спутало все карты. Ожидается, что работа над проектом начнется не ранее мая.  

В феврале стало известно, что WarnerMedia хочет выпустить специальный эпизод "Друзей" в мае, когда заработает новая стриминговая платформа HBO Max. Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер согласились участвовать в шоу. 

22 февраля Энистон опубликовала в Instagram фотографию с коллегами по съемкам и написала: "Это случится..." Кажется, звезда сама не до конца верила своим словам. Дело в том, что слухи о съемках новых "Друзей" появляются в СМИ с завидной регулярностью. Поклонники, да и сами актеры ждут возрождения проекта с 2004 года. Сейчас артистов и их фанатов постигло очередное разочарование. 

Напомним, что сериал "Друзья" выходил с 1994 по 2004 год. Он считается одним из самых популярных сериалов в истории ТВ. 

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