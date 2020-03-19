Актриса из "Игры престолов" слегла с коронавирусом

Из-за карантина пришлось отложить спектакль

Актеры из популярного сериала "Игра престолов" один за другим становятся жертвами коронавируса. Вслед за Кристофером Хивью, известным по роли Тормунда Великаньей Смерти, о своей болезни сообщила Индира Варма, сыгравшая роль Элларии Санд.

"Сейчас я в постели из-за коронавируса, и это нехорошо. Берегите себя и будьте здоровы и добры к своим близким", - написала актриса в своем Instagram.

Из-за коронавируса пришлось отложить спектакль, в котором играет Варма - "Чайку" по пьесе Антона Чехова. Актриса все же надеется, что труппа сможет вернуться на сцену в скором времени.

ВОЗ объявила о пандемии нового коронавируса COVID-19 11 марта. На сегодняшний день в 160 странах мире насчитывается более 200 тысяч зараженных. Свыше 8 тысяч человек скончались.

Кристофер Хивью ранее сообщил, что взятый у него тест на коронавирус дал положительный результат. Актер заявил, что будет находиться в режиме домашней изоляции столько, сколько потребуется, передает РИА Новости.

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