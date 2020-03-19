"У нас все хорошо": как живет семья Заворотнюк

Актриса идет на поправку, уверяют ее родные

С недавних пор 24-летняя Анна Заворотнюк активизировалась в Сети. Она стала чуть ли не ежедневно выкладывать фотографии в Instagram и делиться с подписчиками своими воспоминаниями и размышлениями о жизни. При этом девушка по-прежнему не раскрывает подробности о состоянии своей мамы, которая долгое время борется с тяжелым заболеванием.

Анна Заворотнюк призналась, что до недавних пор у не было ни сил, ни желания "выходить на связь с миром". Однако сейчас ей захотелось вылезти из своей "ракушки". Возможно, это объясняется тем, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" чувствует себя получше. "У нас все хорошо, мы много молимся и идем на поправку", - говорила на днях Анна.

Журналисты предположили, что дочь Заворотнюк просто решила заработать в Сети. За последние недели ее аудитория в Instagram выросла на 10 тысяч подписчиков, передает kp.ru. Недавно у Анны появились посты рекламного толка. Правда, пока это не приносит ей большого дохода. "50 тысяч за публикацию в ленте и 15 тысяч - за сторис", - сказала менеджер Анны.

"Между тем деньги семье сейчас крайне необходимы. На лечение Заворотнюк уходят миллионы, а единственный добытчик в семье, муж-фигурист Петр Чернышев, пока находится в простое", - пишет издание, отмечая, что ближайшие выступления Чернышева запланированы на конец года.

Отметим, что версия о попытке Анны Заворотнюк заработать в Сети звучит не совсем убедительно. Если родные актрисы остро нуждаются в деньгах, то непонятно, почему тогда они не участвуют в телевизионных ток-шоу, которые могли бы принести им солидные гонорары.

По данным издания, актриса лежит в подмосковной клинике. Чернышев находится там почти круглосуточно. Мама артистки не может навещать ее так часто, как ей хотелось бы, ведь женщина ухаживает за внучкой Милой и следит за домашним хозяйством. 19-летний Майкл, сын Заворотнюк, учится за границей, поэтому нечасто видит больную маму.

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Как рассказали коллеги ее мужа, звезда борется с раком.

Старшую дочь и сына Заворотнюк родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас "прекрасная няня" замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В 2018 году у них родилась дочка Мила.

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