Стало известно, когда в России устранят дефицит антисептиков

Улучшить ситуацию пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал улучшение ситуации с дефицитом антисептиков в аптеках. По его словам, их достаточные объемы уже поступают в больницы и органы власти.

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, уверен министр. Российская промышленность способна обеспечить все текущие потребности, поэтому население увидит улучшение сложившейся ситуации уже к 23 марта.

Однако это не значит, что антисептики не поступают сегодня, отметил министр. "Просто объемы потребления кратно превышают то, что коллеги завозят в аптеки и в торговые объекты", - пояснил министр (цитата по РИА Новости).

Накануне ФАС зафиксировала дефицит медицинских масок в Московском регионе. "В рамках общей работы правительства России антимонопольной службой принимаются все необходимые меры для урегулирования ситуации",- сообщили в службе, пообещав принять меры, если будут найдены нарушения со стороны производителей, оптовиков или аптек.

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