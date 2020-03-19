Российские ученые показали коронавирус под микроскопом

На снимке видна "корона" вируса
В Сети появилась фотография коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.
Снимком поделились ученые лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Размер вируса составляет около 100-120 нанометров. Вокруг тела вируса можно заметить небольшие выросты – благодаря им вирус получил свое прозвище "корона".
Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").
В центре вирусологии "Вектор" хранятся штаммы возбудителей мировых эпидемий, таких как Эбола, лихорадка Марбург, оспа и другие. Все они находятся в специально хранилище.
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