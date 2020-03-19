ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские ученые показали коронавирус под микроскопом

15:25
  • четверг
  • 19 марта 2020

На снимке видна "корона" вируса

В Сети появилась фотография коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.

Снимком поделились ученые лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Размер вируса составляет около 100-120 нанометров. Вокруг тела вируса можно заметить небольшие выросты – благодаря им вирус получил свое прозвище "корона".

Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

 

В центре вирусологии "Вектор" хранятся штаммы возбудителей мировых эпидемий, таких как Эбола, лихорадка Марбург, оспа и другие. Все они находятся в специально хранилище.

По данным на 19 марта, в России 147 человек заразились коронавирусом. Сегодня стало известно об одной погибшей. Это 79-летняя москвичка. Вскрытие показало, что женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Изображение коронавируса на мониторе
Изображение коронавируса на мониторе
Изображение коронавируса
Изображение коронавируса
Изображение коронавируса
Изображение коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.