Рейс Москва-Пермь готовится к экстренной посадке из-за сообщения о минировании

Самолет встречают взрывотехники

В аэропорту Перми Большое Савино готовятся к встрече рейса из Москвы. Получено сообщение о минировании самолета компании "Аэрофлот", на место выехали взрывотехники.

"Самолет получил информацию о том, что якобы заминирован. Все службы в полной готовности к приему борта, сейчас ожидаем посадки. Выехали взрывотехники и спецслужбы для обследования борта", - приводит комментарий пресс-секретаря пермского аэропорта Евгения Кузнецова "Интерфакс".

Как стало известно, SSJ 100 подал сигнал тревоги "general emergency", когда находился над Кировской областью, спустя час после вылета из аэропорта Шереметьево. Лайнер не отклонился от маршрута и продолжил путь в Пермь. В "Аэрофлоте" ситуацию пока не комментируют.

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