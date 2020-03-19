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В "Шереметьево" закроются два терминала

15:46
  • четверг
  • 19 марта 2020

Из-за коронавируса количество международных рейсов сократилось

Московский аэропорт "Шереметьево" с 20 марта закроет два своих международных терминала – C и E.
Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса

Они не будут работать ни на вылет, ни на прилет. Все рейсы будут переведены в терминалы D и F, заявил генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Кайгородов.  

Ограничение связано с пандемией коронавируса. Ранее Россия ограничила авиасообщение со многими странами, включая европейские. С 20 марта также вступит в силу ограничение на перелеты в США, Великобританию и ОАЭ, уточняет ТАСС. Около 80% пассажиропотока "Шереметьево" обеспечивает "Аэрофлот".

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