В Москве нашли мертвой артистку Большого театра

Тело Майи Самохваловой обнаружили в квартире на Каретном Ряду

В Москве обнаружено тело заслуженной артистки РСФСР, входившей в труппу Большого театра, Майи Самохвалова (Володиной). Ей было 90 лет, о причинах смерти не сообщается.

Женщина скончалась в своей квартире на Каретном Ряду. На ее теле полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти, передает РЕН ТВ. О дате и месте прощания с артисткой станет известно позднее.

Майя Самохвалова родилась 1 мая 1929 в городе Кашира Московской области. Она окончила Московское хореографическое училище, после чего была принята в балетную труппу Большого театра. Там артистка принимала участие в постановках "Дон Кихот", "Жизель", "Конек-Горбунок", а с 1972 года работала педагогом.

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