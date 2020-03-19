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В Швейцарии за сутки выявили 700 зараженных коронавирусом

15:56
  • четверг
  • 19 марта 2020

За то же время умерли 11 человек

Резкий рост числа зараженных коронавирусом COVID-19 в Швейцарии. За минувшие сутки стало известно о 700 новых случаях заболевания. Таким образом, общее число заболевших превысило 4 тысячи. Более того, только за последние сутки скончались 11 пациентов.
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"Подтверждено заболевание у 3438 человек", - говорится в сообщении Федерального управления здравоохранения Швейцарии. Поясняется, что речь идет о людях, у которых наличие болезни доказано двумя тестами. Вместе с тем, еще у 666 человек коронавирус обнаружен во время первого теста. Итоги второго анализа, который должен подтвердить или опровергнуть результаты первого, пока не известны.

По данным швейцарского ведомства, на настоящий момент известно о 33 случаях с летальным исходом, передает ТАСС.

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