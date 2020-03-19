Избран новый глава Мосгоризбиркома

Им стал Юрий Ермолов

Юрий Ермолов избран новым председателем Московской городской избирательной комиссии. Его кандидатура была одобрена единогласно членами МГИК.

Место председателя МГИК стало вакантным после отставки Валентина Горбунова. Он возглавлял Мосгоризбирком с 1995 года. Горбунов сам предложил кандидатуру Ермолова.

"Очень важно сохранить преемственность, и сделать так, чтобы те стандарты, которые наработаны, воплощались в жизнь и дальше. Нам представляется кандидатура Еромолова в этом смысле наиболее правильной и подходящей. Нам комфортно работать с Московской городской комиссией вообще, с руководством комиссии - в частности", - прокомментировал избрание Ермолова заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Его слова приводит агентство "Москва".

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