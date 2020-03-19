Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 199 человек

В Москве - 12 случаев
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека за сутки, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.
"За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах", - говорится в сообщении штаба на сайте Роспотребнадзора. Таким образом, общее число заболевших достигло 199 человек.
Распределение по регионам новых заболевших коронавирусом в России:
1. Москва – 12 случаев;
2. Московская область – 5 случаев;
3. Свердловская область – 5 случаев;
4. Тульская область – 3 случая;
5. Красноярский край – 3 случая;
6. Хабаровский край – 3 случая;
7. Тамбовская область – 2 случая;
8. Воронежская область – 2 случая;
9. Краснодарский край – 2 случая;
10. Кировская область – 2 случая;
11. Ивановская область – 1 случай;
12. Рязанская область – 1 случай;
13. Мурманская область – 1 случай;
14. Нижегородская область – 1 случай;
15. Пермский край – 1 случай;
16. Новосибирская область – 1 случай;
17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай;
18. Оренбургская область – 1 случай;
19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай;
20. Санкт-Петербург – 1 случай;
21. Республика Чувашия – 1 случай;
22. Саратовская область – 1 случай;
23. Тверская область – 1 случай.
Летальных исходов от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано, передает "Газета.Ru" со ссылкой на оперштаб. Под медицинским наблюдением остается 22 178 человек.
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