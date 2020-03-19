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Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 199 человек

16:00
  • четверг
  • 19 марта 2020

В Москве - 12 случаев

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека за сутки, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.

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"За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах", - говорится в сообщении штаба на сайте Роспотребнадзора. Таким образом, общее число заболевших достигло 199 человек.

Распределение по регионам новых заболевших коронавирусом в России:

1. Москва – 12 случаев;

2. Московская область – 5 случаев;

3. Свердловская область – 5 случаев;

4. Тульская область – 3 случая;

5. Красноярский край – 3 случая;

6. Хабаровский край – 3 случая;

7. Тамбовская область – 2 случая;

8. Воронежская область – 2 случая;

9. Краснодарский край – 2 случая;

10. Кировская область – 2 случая;

11. Ивановская область – 1 случай;

12. Рязанская область – 1 случай;

13. Мурманская область – 1 случай;

14. Нижегородская область – 1 случай;

15. Пермский край – 1 случай;

16. Новосибирская область – 1 случай;

17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай;

18. Оренбургская область – 1 случай;

19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай;

20. Санкт-Петербург – 1 случай;

21. Республика Чувашия – 1 случай;

22. Саратовская область – 1 случай;

23. Тверская область – 1  случай.

Летальных исходов от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано, передает "Газета.Ru" со ссылкой на оперштаб. Под медицинским наблюдением остается 22 178 человек.

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