"Чистейшее исполнение": как звучит коронавирус на фортепиано

Для самоизоляции тоже нашлись ноты
В интернете наглядно показали, как звучит китайский коронавирус на фортепиано.
Музыкант Джефф де Паоли написал ноты и исполнил "коронавирусный этюд для фортепиано и дезинфицирующей салфетки".
Мелодия абсолютно незамысловатая: автор всего лишь провел салфеткой по белым и черным клавишам туда и обратно.
Пользователи социальной сети оценили творение музыканта и скрасили видео остроумными комментариями.
"Отлично. Длинная пауза в конце партитуры - это, конечно, 14-дневная самоизоляция", - написал Stephen Estall.
"Чистейшее исполнение" – заметил emeeeych.
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"Этот шедевр настолько хорош, что даже Бетховен его слышит. Браво!", - восхитился пользователь ww.