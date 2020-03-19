ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Чистейшее исполнение": как звучит коронавирус на фортепиано

16:23
  • четверг
  • 19 марта 2020

Для самоизоляции тоже нашлись ноты

В интернете наглядно показали, как звучит китайский коронавирус на фортепиано.

Музыкант Джефф де Паоли написал ноты и исполнил "коронавирусный этюд для фортепиано и дезинфицирующей салфетки".

Мелодия абсолютно незамысловатая: автор всего лишь провел салфеткой по белым и черным клавишам туда и обратно.

Пользователи социальной сети оценили творение музыканта и скрасили видео остроумными комментариями.

"Отлично. Длинная пауза в конце партитуры - это, конечно, 14-дневная самоизоляция", - написал Stephen Estall.

"Чистейшее исполнение" – заметил emeeeych.

"Этот шедевр настолько хорош, что даже Бетховен его слышит. Браво!", - восхитился пользователь ww.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Клавиши музыкального тротуара
Клавиши музыкального тротуара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.