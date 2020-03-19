"Чистейшее исполнение": как звучит коронавирус на фортепиано

Для самоизоляции тоже нашлись ноты

В интернете наглядно показали, как звучит китайский коронавирус на фортепиано.

Музыкант Джефф де Паоли написал ноты и исполнил "коронавирусный этюд для фортепиано и дезинфицирующей салфетки".

Мелодия абсолютно незамысловатая: автор всего лишь провел салфеткой по белым и черным клавишам туда и обратно.

Пользователи социальной сети оценили творение музыканта и скрасили видео остроумными комментариями.

"Отлично. Длинная пауза в конце партитуры - это, конечно, 14-дневная самоизоляция", - написал Stephen Estall.

"Чистейшее исполнение" – заметил emeeeych.

"Этот шедевр настолько хорош, что даже Бетховен его слышит. Браво!", - восхитился пользователь ww.

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