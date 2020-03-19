Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

Лидеры договорились об углублении кооперации в области медицины

Президент России Владимир Путин в четверг созвонился по телефону с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Лидеры обстоятельно, как подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов", - сообщает пресс-служба президента России.

Как пишет газета "Известия", лидеры также обменялись мнениями по ряду других аспектов развития дружественных российско-китайских отношений.

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