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Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

18:48
  • четверг
  • 19 марта 2020

Лидеры договорились об углублении кооперации в области медицины

Президент России Владимир Путин в четверг созвонился по телефону с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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Лидеры обстоятельно, как подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов", - сообщает пресс-служба президента России.

Как пишет газета "Известия", лидеры также обменялись мнениями по ряду других аспектов развития дружественных российско-китайских отношений.

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