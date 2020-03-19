Оперштаб заявил об отсутствии в России летальных исходов от коронавируса

79-летняя женщина из Москвы умерла из-за оторвавшегося тромба, а не пневмонии

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели на всей территории России. Кроме того, обязанность пройти двухнедельный карантин отныне распространяется на всех приезжающих из-за рубежа, вне зависимости от государства прибытия. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Тем временем число инфицированных в стране увеличилось на 52 человека и достигло 199. Летальных случаев не зафиксировано, передает "Газета.Ru" со ссылкой на оперштаб. Однако в столице сегодня скончалась одна из пациенток, у которой ранее подтвердился диагноз COVID-19. Впрочем, причиной смерти стал вовсе не вирус.

В медкарте пациентки - несколько хронических заболеваний, включая диабет и ишемическую болезнь сердца. Врачи подчеркивают - 79-летняя жительница столицы скончалась не от коронавируса, хотя ее тесты оказались положительными. Изменений в легких не зафиксировано. Причина смерти - оторвавшийся тромб. Соболезнования родным погибшей выразил Сергей Собянин.

"Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье", - написал мэр Москвы в твитере.

Пожилые люди в группе риска. Москвичам старшего поколения рекомендовано не посещать места скопления людей. Также с бабушками и дедушками лучше не оставлять детей - у них болезнь может протекать бессимптомно. В столичном общественном транспорте, включая метро, регулярная санитарная обработка. Хорошие новости приходят из больницы в поселке Коммунарка. Сегодня выписан пациент, который попал в стационар с подозрением на коронавирус. В начале марта вернулся из Италии. Дома почувствовал себя плохо. Пришлось изолировать всю семью. Ни у одного человека диагноз не подтвердился. Карантин пройден.

"В приемном отделении вообще как космос был. Потому что на двоих больных - вот мы поступили с тестем - было 8 человек, которые нас принимали. У нас тут же брали анализы. Все быстро происходило, прям сумасшедше. В приемном очень четко отработали. Пролечили, пробыл 14 дней. Все три пробы на COVID-19 – отрицательные", - рассказал Кирилл Максимов.

В стационаре сообщают - тяжелобольных нет. За минувшие сутки были выписаны более 20 человек.

На лечении или под наблюдением в больнице поселка Коммунарка остаются более 400 пациентов. Диагноз коронавирус подтвержден у 62 из них. Все они изолированы, располагаются в отдельном корпусе. Контактировать с ними могут только медики. Далее посторонним вход воспрещен.

Трое пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выписаны в Липецке. В "Шереметьево" приземлился самолёт "Аэрофлота" из Подгорицы. 150 наших соотечественников оказались в прямом смысле заложниками ситуации в Черногории. После того, как страна приостановила международное транспортное сообщение.

- Всё хорошо. Замечательно мы долетели. Единственное, что списки были неполными. Приходилось ну как бы самим приезжать в аэропорт, была не совсем точная информация.

В "Шереметьево" при прибытии - двойной медконтроль.

"В междурнародном аэропорту "Шереметьево" осуществляется двойной контроль температурного режима у прибывающих. Первый контроль - на борту воздушного судна. Второй контроль - в терминале при помощи стационарного тепловизора, который охватывает всех лиц", - сообщил и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту "Шереметьево" Сергей Калинин.

На Балканах остаются еще около тысячи россиян. Российский МИД поддерживает с ними контакт и непрерывно ведет переговоры с властями Черногории - на каждый рейс необходимо отдельное разрешение. Соотечественники вернутся на родину в ближайшее время. Десятки наших туристов застряли на Тенерифе. Испания также ограничила передвижения внутри страны.

Сотни россиян находятся в Доминикане, Бразилии, Чили, Аргентине, Марокко. Около полутора тысяч наших граждан остаются в Египте. С 20 марта временные ограничения на пассажирские перевозки из России и обратно вводят США. Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, обязывающие региональные власти обеспечить карантин всем россиянам, прибывающим из-за рубежа, вне зависимости от конкретной страны. Также путешественники по телефону горячей линии должны будут проинформировать, откуда прибыли и сколько времени находились за границей.

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию России, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия. При организации изоляции обеспечить ее осуществление в домашних условиях. В случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора", - говорится в доккументе.

Чтобы поездка не была испорчена, в МИД России рекомендуют отказаться от запланированных путешествий. Механизм возврата билетов проработан.

Россияне проявляют максимальную ответственность и помогают другу. В Петербурге студенты-волонтеры из Общероссийского народного фронта приносят пожилым людям на дом продукты, расклеивают памятки с элементарными правилами гигиены. С социальной ответственностью к делу подходит и бизнес. Провайдеры, интернет-сервисы доставки продуктов, образовательные и развлекательные порталы открыли бесплатный доступ к своим программам. Дополнительный трафик поможет студентам и школьникам, находящимся на домашнем обучении.

В Сочи тренеры фитнес-клуба проводят групповые занятия онлайн. В интернете набирают популярность ролики - как люди моют руки и делятся рекомендациями в этом нехитром деле.

Главное слово в эти дни, написанное на заборе при помощи гречки. Спокойствие. Уличный художник из Петербурга призывает всех его сохранять.

Павел Прокопенко. Анна Пешехонова, Роман Лагунов. "ТВ Центр".

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