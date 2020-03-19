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Видео полета первых военных летчиц в России

17:06
  • четверг
  • 19 марта 2020

Девушки могут служить в любом роде авиации

В России впервые в истории к учебным полетам приступили военные летчицы.

Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища совершили свой первый полет на самолетах L-410 вместе с летчиками-инструкторами, пишет telegram-канал "Телеканал Краснодар".

Девушки отработали взлет, полет в пилотажной зоне, заход на посадку и саму посадку. После окончания училища курсантки смогут служить в любом роде авиации.

Краснодарское военное авиационное училище начало принимать женщин на летные специальности в 2017 году по распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу.

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