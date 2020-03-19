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Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели по всей России

16:55
  • четверг
  • 19 марта 2020

Отменены все массовые мероприятия

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, передает ТАСС.

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Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов России распоряжений.

Ранее оперативный штаб по распространению COVID-2019 в России сообщил, что число инфицированных достигло 199 человек. Летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране не зарегистрировано.

Проверенную информацию о вирусе можно получить на сайте стопкоронавирус.рф. Кроме того, московский оперштаб публикует свою информацию в паблике в соцсети "ВКонтакте".

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