Пищевое расстройство может быть предвестником коронавируса

Обнаружен еще один симптом COVID-19

Медики обнаружили расстройство пищевого поведения у людей, заразившихся коронавирусом.

Наряду с респираторными проблемами, многие заболевшие на ранней стадии жаловались на диарею, отсутствие аппетита, тошноту, рвоту и боли в животе, пишет "Газета.Ru".

Врачи выяснили, что у пациентов с пищеварительными проблемами разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией был дольше, чем у пациентов с респираторными проблемами. Результаты исследования опубликованы в ведущих научных журналах, таких как The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 19 марта, в мире 224 391 заболевший коронавирусом. Умерли 9 239 человек, вылечились 85 769. В России подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом.

