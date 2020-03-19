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Пищевое расстройство может быть предвестником коронавируса

17:34
  • четверг
  • 19 марта 2020

Обнаружен еще один симптом COVID-19

Медики обнаружили расстройство пищевого поведения у людей, заразившихся коронавирусом.
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Наряду с респираторными проблемами, многие заболевшие на ранней стадии жаловались на диарею, отсутствие аппетита, тошноту, рвоту и боли в животе, пишет "Газета.Ru".

Врачи выяснили, что у пациентов с пищеварительными проблемами разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией был дольше, чем у пациентов с респираторными проблемами. Результаты исследования опубликованы в ведущих научных журналах, таких как The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 19 марта, в мире 224 391 заболевший коронавирусом. Умерли 9 239 человек, вылечились 85 769. В России подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом.

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