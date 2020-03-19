Среди новых заболевших коронавирусом в Москве нет детей

Из 12 человек большинство вернулись из Европы

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил подробности о новых заболевших COVID-2019. Большинство из 12 человек вернулись из стран Европы, а детей среди них нет.

"Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента", - говорится в сообщении оперштаба, поступившем в ТВЦ.RU.

Как добавили в столичном оперштабе, установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие.

"Двое родных уже проходят лечение в больнице, еще один госпитализирован после выявления контактов пациентов. Девять человек находятся в режиме самоизоляции, среди них есть ребенок. После возвращения из-за границы школу девочка не посещала", - уточнили в оперштабе Москвы.

Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.

Ранее в Оперштабе опровергли информацию о введении комендантского часа в Москве. Там попросили доверять только официальным источникам информации.

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