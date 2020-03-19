В России создали альянс по борьбе с коронавирусом

Он займется тестированием населения на COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекс" и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом.

Объединение будет заниматься оперативным тестированием населения на коронавирус с применением лучших доступных технологий, а также обеспечивать бесперебойную работу крупнейших предприятий, говорится в сообщении правительства.

"Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП", - отметили в кабмине.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал внесение изменений в нормы регулирования для оперативных тестов населения на коронавирус.

По данным на 19 марта, в мире 224 391 заболевший коронавирусом. Умерли 9 239 человек, вылечились 85 769. В России подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом.

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