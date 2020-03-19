Провокация: Украина готовит "Марш на Крым"

Москва просит Киев отказаться от этих планов

Украина готовит провокацию по прорыву государственной границы, чтобы попасть в Крым.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва настоятельно просит Киев отказаться от этих планов.

По данным нашего внешнеполитического ведомства, провокация под названием "Марш на Крым" запланирована на 3 мая. Ее организаторы – "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в России – прим.ред.).

"Собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России", - отметила Захарова в ходе своего брифинга.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан. Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали.

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