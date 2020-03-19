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Коронавирусом впервые заразился глава государства

18:57
  • четверг
  • 19 марта 2020

Политик продолжает работать из дома

У князя Монако Альбера II обнаружили коронавирус.
Слегшая с коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем самочувствии

Его Светлость сдал анализ в начале недели, результат оказался положительным, пишет газета "Известия". Альбер II стал первым главой государства, заразившимся новым вирусом. 

На данный момент здоровью 62-летнему князя ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей и работает дистанционно из своего кабинета.

На сегодняшний день коронавирусом заразились такие известные люди, как Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, актриса Ольга Куриленко, звезды сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью и Индира Варма, защитник ФК "Ювентус" Даниэле Ругани, баскетболист Руди Гобер, замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери и другие.

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