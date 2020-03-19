Названа дата прощания с народным артистом Игорем Богодухом

В начале марта актеру исполнилось 82 года

В Ростове-на-Дону оплакивают смерть народного артиста РСФСР Игоря Богодуха. Актеру Ростовского академического театра драмы им. М. Горького было 82 года.

В театре, где работал Богодух, подчеркнули, что смерть артиста стала невосполнимой потерей. "Боль всего коллектива, всех, кто знал и любил его как прекрасного артиста и партнера по сцене, доброго и глубоко порядочного человека", - отметили коллеги, выразив соболезнования родным, близким и поклонникам артиста.

Прощание с Богодухом состоится 21 марта в 11:00 мск в центральном фойе театра драмы.

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